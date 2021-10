L'ex rossonero Lombardo passa al Teramo

Altre notizie brevi

venerdì, 22 ottobre 2021, 15:54

Cambio di orario per il match tra Reggiana e Lucchese in programma il primo novembre prossimo in Emilia: la gara si disputerà alle 17,30 anzichéalle 20.

venerdì, 22 ottobre 2021, 07:38

Lucchese-viterbese, in programma domani al Porta Elisa, sarà diretta da Luca Zucchetti della sezione AIA di Foligno. Zucchetti sarà coadiuvato da Daniel Cadirola di Milano e da Marco Sicurello di Seregno. Quarto uomo,Paul Leonard Mihalache di Terni.

giovedì, 21 ottobre 2021, 19:16

La squadra ha svolto una doppia seduta all'Acquedotto e ci sarà da capire se recupererà Frigerio o se Pagliuca riproverà la formazione vista a Fermo, ovviamente con l'eccezione di Nanni al posto dello squalificato Fedato. Potrebbe esserci anche un'altra soluzione sulla quale il tecnico potrebbe lavorare e cioè l'inserimento di...

giovedì, 21 ottobre 2021, 17:57

Undicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma: