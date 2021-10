Lombardo a Tuttoc.com: "La mia porta verso la Lucchese sarà sempre aperta"

mercoledì, 13 ottobre 2021, 15:30

Mattia Lombardo, indimenticabile ex rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a www.tuttoc.com nella quale ha parlato anche della Lucchese: "Ho visto giocare la Lucchese dal vivo più volte quest’anno e sinceramente credo che stiano esprimendo un ottimo calcio. So perfettamente che il mister è un grande lavoratore durante la settimana e che prova a curare ogni minimo dettaglio. Nelle ultime partite sono emerse alcune difficoltà soprattutto nella gestione del risultato, e nel tenersi stretto il vantaggio. Questa cosa è più difficile da allenare, perché devi avercela dentro e devi sapere quanto sia importante portare a casa un risultato. Vincere una partita significa magari conquistarti un nuovo contratto o mantenere la categoria, e credetemi di questi tempi vale oro. Potrebbero esserci ancora i colori rossoneri nel tuo futuro? La mia porta per la Lucchese rimarrà sempre aperta. Anche la società sa benissimo quello che ho fatto per Lucca, quanto ancora potrei dare e sa che è uno dei miei desideri poterci tornare. In generale fino ad ora come tutti sanno la vera difficoltà del mercato è data dal regolamento degli under e purtroppo non si decide e non si valuta più in base alla qualità dei giocatori, ma ad altro. Al momento sto aspettando alcune risposte importanti e credo che presto potrò rimettermi di nuovo in gioco".