Lucchese Femminile, arriva il primo punto a Pontedera

Altre notizie brevi

lunedì, 25 ottobre 2021, 15:55

Risultati modesti per le due formazioni rossonere degli Under 17 e 15 Nazionali che nello scorso fine settimana erano opposti ai pari età dell'Olbia in casa: per gli Under 17 è venuto fuori un pari per 0-0, per gli Under 15 addirittura una dura sconfitta per 3-0.

lunedì, 25 ottobre 2021, 11:17

Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Siena: la società bianconera lo ha sollevato dall'incarico con la panchina che dovrebbe andare a Massimiliano Maddaloni.

domenica, 24 ottobre 2021, 19:28

Concluse le tre gare previste per la domenica nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 23 ottobre 2021, 19:30

Si sono concluse tutte le gare in programma oggi e valide per l'undicesima di andata che nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: