Lucchese Femminile battuta in casa dall'Arezzo

Altre notizie brevi

domenica, 17 ottobre 2021, 18:02

Trasferta non troppo felice per gli Under 17 e Under 15 Nazionali che a Viterbo hanno rispettivamente pareggiato per 1-1 e perso per 2-0 con i pari età delle Viterbese nella terza di andata.

sabato, 16 ottobre 2021, 19:36

Si sono concluse tutte le gare valide per la nona di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 16 ottobre 2021, 16:43

Aperte le prevendite per i biglietti di Fermana-Lucchese che si disputerà martedì prossimo alle ore 21, con le vendite per il settore ospiti che si chiuderanno però alle 19 di lunedì. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket, al seguente link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/lega-pro-21-22-fermana-fermana-lucchese/166874

venerdì, 15 ottobre 2021, 15:25

Queste le dichiarazioni di Pagliuca nel pre partita di Pontedera rilasciate attraverso la società: "La nostra squadra ogni giorno si allena ad una intensità impressionante ed ogni domenica gioca con il coltello tra i denti, cercando sempre di dare il massimo. Ecco perché ripeto che i ragazzi vanno sostenuti, supportati. Sempre.