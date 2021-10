Pagliuca: "Tutti uniti verso l'obiettivo comune"

venerdì, 15 ottobre 2021, 15:25

Queste le dichiarazioni di Pagliuca nel pre partita di Pontedera rilasciate attraverso la società: "La nostra squadra ogni giorno si allena ad una intensità impressionante ed ogni domenica gioca con il coltello tra i denti, cercando sempre di dare il massimo. Ecco perché ripeto che i ragazzi vanno sostenuti, supportati. Sempre. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo, delle prestazioni ed è inutile ribadire i punti che ci mancano nelle ultime partite, sappiamo purtroppo bene come sono andate. Lavoriamo ogni giorno sulle nostre lacune e sui nostri punti di forza e a cominciare dalla partita di sabato speriamo di invertire la tendenza. Quello di Pontedera è un campo difficile, dove tutti hanno fatto fatica. Andremo a giocare la nostra partita, con serenità e consapevolezza nei nostri mezzi. Non potremo contare su Nannini, che ha accusato un problema muscolare, e le condizioni di altri ragazzi sono ancora da valutare. So dell’importante numero di tifosi che sarà presente e ne sono felice: tutti uniti verso l’obiettivo comune".