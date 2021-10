Undicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 21 ottobre 2021, 19:16

La squadra ha svolto una doppia seduta all'Acquedotto e ci sarà da capire se recupererà Frigerio o se Pagliuca riproverà la formazione vista a Fermo, ovviamente con l'eccezione di Nanni al posto dello squalificato Fedato. Potrebbe esserci anche un'altra soluzione sulla quale il tecnico potrebbe lavorare e cioè l'inserimento di...

mercoledì, 20 ottobre 2021, 20:20

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Francesco Fedato: il rossonero era in diffida e a Fermo ha rimediato un altro cartellino giallo che lo costringerà a saltare la gara contro la Viterbese che dovrà a sua volta fare a meno di Mario D'Ambrosio, anche lui fermato per una gara.

martedì, 19 ottobre 2021, 23:18

Tutte concluse le gare valide per la decima di andata. Ecco i risultati delle partite giocate in serata:

martedì, 19 ottobre 2021, 20:27

Turno infrasettimanale per la Serie C che ha visto concludersi le prime tre gare del pomeriggio. Ecco i risultati: