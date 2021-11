Due rossoneri nella Top 11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

lunedì, 22 novembre 2021, 15:56

“Il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini ha raccolto la nostra richiesta reiterata e questo è un segnale di attenzione indiscutibile nei confronti del mondo del calcio”. Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commenta così la circolare del Capo della Polizia che dà...

lunedì, 22 novembre 2021, 07:37

TERNANA – LUCCHESE 1 – 2

domenica, 21 novembre 2021, 20:55

Il tecnico del Siena Massimiliano Maddaloni è rammaricato per aver perso a suo avviso una partita dove la sua squadra non ha certamente demeritato: “Abbiamo perso per un episodio e questo mi rammarica. Non credo che la Lucchese abbia fatto meglio di noi.

domenica, 21 novembre 2021, 19:41

Netta vittoria degli Under 17 Nazionali della Lucchese che hanno battuto per 5-1 la Pistoiese in casa, mentre gli Under 15 Nazionali, sempre contro gli arancioni, sono usciti battuti per 3-2 sul proprio terreno.