Eklu verso una maglia da titolare

martedì, 30 novembre 2021, 15:24

Allenamento mattutino a Porcari per la formazione rossonera. Mister Pagliuca sta già preparando la sfida contro la Carrarese e il gruppo sta piuttosto bene. È impossibile parlare adesso di formazione perché è ancora presto ma potrebbe esserci l’utilizzo di Shaka dall’inizio al posto di uno fra Frigerio e Visconti. Ma sono soltanto supposizioni che almeno per il momento non possono essere suffragate dai fatti. Per domani è prevista una doppia seduta al mattino sempre a Porcari mentre nel pomeriggio presumibilmente all’Acquedotto.