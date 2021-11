Ghirelli, Lega Pro: "Costi steward insostenibili"

venerdì, 12 novembre 2021, 15:00

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è tornato a scrivere al ministro dell'Interno Lamorgese sul delicato tema dei costi letteralmente insostenibili per le società di Serie C riguardo ai servizi di stewarding: “Negli stadi occorre applicare la regola di uno steward ogni 250 spettatori sulla media delle presenze delle ultime dieci giornate in ogni singolo stadio e fare un aggiornamento ogni dieci giornate. Se si seguitasse con gli standard attuali di uno steward ogni 38 spettatori in molti stadi converrebbe chiudere per i costi troppo elevati, altro che aperture al 100.“Mi era stato detto che la misura per la sicurezza sarebbe stata attuata alla scadenza delle prime dieci giornate, non è stato così. Ribadisco che la misura è coerente con la scelta che abbiamo operato da sempre: la sicurezza senza se e senza ma. La misura è una proposta di normalità. È urgente intervenire, capisco tutto ma non capisco quando si rallentano o non si applicano atti di normale buon senso”.