Gubbio-Lucchese, arbitra Rinaldi di Bassano del Grappa

Altre notizie brevi

martedì, 9 novembre 2021, 21:44

Nuova multa, dopo quella per la perdita di tempo dei raccattapalle, per la Lucchese: il giudice sportivo ha comminato 2000 euro di sanzione per "avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Ovest, all'11° minuto ed al 45° minuto del primo tempo, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine...

martedì, 9 novembre 2021, 08:30

Nicola Nanni è stato inserito nella Top11 dei migliori della domenica di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Il giovane attaccante sammarinese è determinante nelle due reti rossonere. Si procura il rigore del vantaggio e poi fissa il risultato sul 2-0".

lunedì, 8 novembre 2021, 22:59

Nel posticipo del lunedì, il Cesena ha battuto sul proprio terreno per 1-0 il Pescara con un gol segnato sul finire della partita.

domenica, 7 novembre 2021, 20:03

Fatale la sconfitta patita a Pistoia per mister Raffaele che è stato esonerato dalla Viterbese così come il suo vice e il preparatore atletico. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata temporaneamente all’allenatore della Primavera Francesco Punzi.