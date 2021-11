Lucchese Femminile sconfitta di misura a Pinerolo

domenica, 7 novembre 2021, 11:50

Sconfitta di misura per la squadra femminile rossonera a Pinerolo. La formazione di Tarantino ha perso grazie a due rigori ed è anche rimasta in 10; ad accorciare le distanze è stata la capitana rossonera Moni ma purtroppo la Lucchese non è riuscita a pareggiare. Mister Tarantino, alla fine della gara, fa i complimenti alle ragazze ma è amareggiato per il risultato: "Per l'ennesima volta mi tocca ripetere le stesse cose, le ragazze hanno fatto una buonissima partita ma siamo stati penalizzati da un arbitraggio scandaloso, abbiamo subito due rigori e siamo rimasti in 10, Moni ha trovato il gol del 2 a 1 ma abbiamo avuto almeno 4 o 5 occasioni nitide e abbiamo preso anche una traversa. Detto questo abbiamo perso anche oggi quindi evidentemente qualche problemino c'è. Comunque bisogna essere fiduciosi e continuare a lavorare perché prima o poi la ruota gira, gli episodi saranno a nostro favore e riusciremo a ottenere la prima vittoria in campionato che ci darà quell'entusiasmo che magari in un momento così le ragazze possono aver perso".

Pinerolo – Lucchese 2 – 1

Pinerolo: Serale, Tamburini, Borello, Armitano, Bianco, Aimetti, Mellano, Civalleri, Levis, Gueli, IUliano. A disposizione: Basso, NIcastro, Spahhoaro, Ferro, Mana, Camporelli, Leccese, Olivero, Favaro. Allenatore: Dell'Aglio.

Lucchese: Marchetti, Campagni, TOdaro, Lehmann, Piccini, Del Prete, Lunghi, Bengasi, Moni, Tata, Mastel. A disposizione: Pieri, Angeli, Casciani, Eletto, Manfredi, Pieroni, Rowe, Tidona, Veneziano. Allenatore: Tarantino.

Reti: 15' (R) Gueli (P), 65' (R) Mellano (P), 69' Moni (L).