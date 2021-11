Lucchese-Siena, arbitra Madonia di Palermo

Altre notizie brevi

martedì, 16 novembre 2021, 16:17

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Marco Romano Frigerio: il rossonero a Gubbio ha rimediato un nuovo cartellino giallo essendo in diffida e dovrà saltare la gara con il Siena.

martedì, 16 novembre 2021, 15:28

Doppia seduta di allenamento per la formazione rossonera. La squadra di Pagliuca si è ritrovata all'Acquedotto e ha svolto sia esercitazioni tattiche sia atletiche. Semprini ha lavorato a parte mentre Nanni e Dumbravanu non sono ancora rientrati dalle rispettive nazionali.

martedì, 16 novembre 2021, 12:53

Il centravanti rossonero Nicola Nanni ha disputato tutti e 90 minuti della gara che San Marino ha nettamente perso contro l'Inghilterra (0-10) valida per l'ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022.

lunedì, 15 novembre 2021, 17:53

AIC e Lega Pro hanno concordato la sosta invernale: da giovedì 23 dicembre a giovedì 30 dicembre compresi, sarà sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento; in alternativa, ma soltanto con l’accordo dei calciatori, il periodo di riposo potrà essere frazionato in due periodi.