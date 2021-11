Mister Malotti: "Non c'è mai stata partita, Lucchese superiore in tutto"

domenica, 7 novembre 2021, 17:21

Mister Malotti è lapidario nel giudicare la gara del suo Montevarchi al Porta Elisa in sala stampa:"Mi chiedete degli screzi tra le panchine? Son cose che succedono, parliamo di calcio. Oggi la Lucchese è sembrata troppo forte e il Montevarchi troppo debole, non c'è mai stata partita, c'è poco da dire, la Lucchese oggi ci è stata superiore in tutto".