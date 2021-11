Rossoneri alla ripresa, Semprini lavora a parte

martedì, 16 novembre 2021, 15:28

Doppia seduta di allenamento per la formazione rossonera. La squadra di Pagliuca si è ritrovata all'Acquedotto e ha svolto sia esercitazioni tattiche sia atletiche. Semprini ha lavorato a parte mentre Nanni e Dumbravanu non sono ancora rientrati dalle rispettive nazionali. Da sottolineare che in vista di domenica prossima mancherà Frigerio per squalifica e il suo sostituito naturale pare essere Visconti. Ma è ancora presto per parlare di formazione.