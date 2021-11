Si complica il recupero di Semprini

giovedì, 18 novembre 2021, 17:32

E' rientrato in gruppo Dumbravanu e sarà a disposizione di mister Pagliuca ma crediamo che partirà dalla panchina. Un pò più difficile invece il recupero di Semprini che non ha lavorato nemmeno stamani con la squadra ed è possibile che non ce la faccia a recuperare. Nella migliore delle ipotesi il giocatore andrà in panchina. In attacco quindi spazio a Nanni, Fedato e Belloni con Visconti che prenderà il posto di Frigerio, Eklu sarà il mediano davanti alla difesa mentre per un posto lottano Picchi e Bensaja. Per il resto non ci dovrebbero essere altre novità di formazione rispetto a quella schierata a Gubbio. E' rientrato in gruppo anche Lovisa che ieri si era fermato per un piccolo fastidio muscolare. Per domani è prevista un'altra seduta mattutina sul campo sintetico di Porcari.