Una vittoria e una sconfitta per gli Under Nazionali

domenica, 21 novembre 2021, 19:41

Netta vittoria degli Under 17 Nazionali della Lucchese che hanno battuto per 5-1 la Pistoiese in casa, mentre gli Under 15 Nazionali, sempre contro gli arancioni, sono usciti battuti per 3-2 sul proprio terreno.