Giudice sportivo: 300 euro di multa alla Lucchese

martedì, 21 dicembre 2021, 07:51

Altri 500 euro di multa alla Lucchese comminati dal giudice sportivo "per avere danneggiato due cassette di scarico dei wc dei bagni del settore occupato dagli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.- obbligo di risarcimento se richiesto)". Squalifica per un turno per l'allenatore dell'Imolese Gaetano Fontana, prossima avversaria dei rossoneri.