Imolese, comminati due punti di penalizzazione

sabato, 4 dicembre 2021, 07:56

La Corte Federale d'Appello ha inflitto due punti di penalizzazione in classifica all'Imolese. La sanzione è legata al deferimento ricevuto a suo tempo per la presentazione nei termini previsti ma non nella forma richiesta dei documenti richiesti dalla commissione creata dalla FIGC per monitorare le cessioni di partecipazioni societarie. La formazione rossoblu va a 17 punti.