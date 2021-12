Mister Favarin, nuovo allenatore del Prato

lunedì, 27 dicembre 2021, 18:44

Giancarlo Favarin è il nuovo allenatore del Prato. L'ex tecnico rossonero ha firmato quest'oggi un accordo con la società laniera ed ha preso il posto dell'esonerato Marco Amelia che a sua volta era subentrato a Luigi Pagliuca. Queste sono le prime parole dal sito del Prato del neo tecnico bianco azzurro :"Arrivo a Prato con tanto entusiasmo - ha sottolineato il neo trainer - sono stato convinto dalle ambizioni del presidente Commini. La situazione non è facile ma darò tutto me stesso perché questa piazza merita altri palcoscenici." Favarin ha sposato la causa del Prato dopo aver avuto abboccamenti con diverse società di Serie C che non sono andati a buon fine. A lui un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la redazione di Gazzetta Lucchese.