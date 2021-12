Pistoiese-Lucchese, dirige Gauzolino di Torino

Altre notizie brevi

martedì, 14 dicembre 2021, 17:02

Il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica a Guido Pagliuca, espulso dalla panchina domenica scorsa per somma di ammonizioni nella gara contro il Grosseto. Fermati per un turno anche Niccolò Belloni e Cosimo Nannini che erano in diffida e sono stati ammoniti.

martedì, 14 dicembre 2021, 14:41

Giovanni Lopez, più volte sulla panchina rossonera in passato e anche nella scorsa stagione, è il nuovo allenatore della Pistoiese. Lopez, per una incredibile coincidenza, esordirà proprio contro la Lucchese domenica prossima.

martedì, 14 dicembre 2021, 11:45

Giuseppe Galderisi oggi firmerà per il Mantova. L’allenatore ex Vis Pesaro ed ex Lucchese prenderà il posto di Lauro. A Galderisi i più grandi in bocca al lupo da tutta la nostra redazione.

lunedì, 13 dicembre 2021, 22:49

Il posticipo valido per la diciottesima di andata del girone B tra Entella e Reggiana si è concluso con la vittoria per 1-0 degli ospiti che appaiano il Modena in testa alla classifica.