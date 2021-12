Qui Carrara, Mazzarani: "Lucchese, squadra bella tosta"

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:00

Il centrocampista della Carrarese Andrea Mazzarani ha rilasciato al sito ufficiale degli apuani una lunga intervista in cui parla anche della prossima gara con i rossoneri: "Un derby importante che significa molto per la classifica, dato che siamo in tanti a poter ambire a certe posizioni. Fuori casa siamo chiamati ad ottenere altri risultati positivi, è da Imola che non raggiungiamo la vittoria e nel frattempo sono passati pochi goal all'attivo e qualche sconfitta di troppo. Ultimamente, siamo maggiormente registrati anche a livello difensivo ed è una buona base per disputare una gara che ci vede opposti ad una Lucchese bella tosta che è riuscita a pareggiare a Pescara e ciò è indicativo di cosa possa aspettarci al "Porta Elisa" di Lucca".