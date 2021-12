Xeka convocato nella Rappresentativa Under 15

sabato, 4 dicembre 2021, 18:11

“Torneo di Natale” a Novarello per la Rappresentativa Under 15 di Lega Pro guidata da Daniele Arrigoni. I giovani della Lega Pro saranno impegnati, dal 9 al 12 Dicembre, nel centro sportivo di Novara, in un quadrangolare con le squadre giovanili dell’Italia Under 15 di serie A e B. Nel programma: primo giorno di test secondo le normative di prevenzione al covid e allenamento, dal secondo giorno, Venerdì 10 Dicembre, partite contro i pari età azzurri. Tra i 22 convocati c'è anche Maikol Xeka della Lucchese.