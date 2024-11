Mister Contini: "Il pari ci sta stretto"

sabato, 9 novembre 2024, 17:03

Un buon pari e tutto sommato senza grande sforzo per il Legnago di mister Matteo Contini che a fine gara commenta così la prestazione della sua squadra: "Siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa, abbiamo avuto le nostre occasioni e sino al gol non ci avevano mai tirato in porta. Il punto ci sta stretto, ma faccio i complimenti ai ragazzi: avanti così, un passo alla volta pensando partita dopo partita ma dobbiamo essere più incisivi, c'è mancato qualcosa nell'ultimo passaggio che è stata la nota negativa della gara. La Lucchese? Credo dobbiamo dare merito a noi, loro sono una squadra che attacca con tanti giocatori e come tutti hanno pregi e difetti, ho già i miei problemi a cui pensare".