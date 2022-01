Accordo Stato-Regioni sulle nuove regole per le gare in caso di Covid: ecco quando si giocherà

mercoledì, 12 gennaio 2022, 16:59

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha annunciato sul proprio profilo Twitter l'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni sul protocollo per le nuove regole Covid per gli sport di squadra: col nuovo protocollo una squadra viene bloccata se il numero dei componenti positivi è superiore al 35 per cento del totale.