Eklu parla ma in Alto Adige: "Enorme piacere essere accostato a una società come il Sud Tirol"

giovedì, 20 gennaio 2022, 08:38

Eklu Shaka torna a parlare dopo il discusso trasferimento in Alto Adige e lo fa proprio dai canali ufficiale della società di Bolzano: “Sono molto contento di essere qui. E’ stato un enorme piacere essere accostato ad una società importante come l’FC Südtirol. Arrivo con grande entusiasmo e forti motivazioni. Si stanno facendo grandi cose in questa splendida realtà, che ho avuto modo di incontrare e apprezzare un paio di volte da avversario con le maglie di Fano e Sambenedettese. In questo momento mi sento carico: mi lascio alle spalle un periodo difficile a causa dell’infortunio al crociato e provengo da sei mesi a Lucca, in cui tutto è andato bene e di cui sono fiero. Considero questa una grandissima opportunità per la mia carriera".