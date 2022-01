Le Mura Basket, fissata la data del recupero per la gara di Faenza

Altre notizie brevi

martedì, 4 gennaio 2022, 18:52

La squadra si è allenata sul campo sintetico di Porcari ed ha fatto per lo più delle partitelle a tema. La Lucchese è concentrata al massimo per preparare la sfida contro l’Imolese che dovrebbe esserci l’11 gennaio alle ore 18, anche se da Imola non ci sono ancora certezze sul...

domenica, 2 gennaio 2021, 08:23

Facendo seguito alla cortese richiesta di rinvio gara inoltrata del team ospite Famila Wuber Schio a seguito di positività nel loro gruppo squadra, la gara n° 1456 in programma per giovedi 06 gennaio 2022 ore 18.00 @ PalaTagliate e valevole per il 1° turno di ritorno è rinviata a data...

giovedì, 30 dicembre 2021, 17:23

Ultimi due allenamenti dell'anno allo stadio di Porcari. Al mattino esercitazioni tattiche e tecniche intervallate da alcuni esercizi atletici, mentre nel pomeriggio la squadra si è cimentata in alcune partitelle a campo ridotto che sono servite più a tenere in caldo i muscoli che ad un vero e proprio lavoro...

giovedì, 30 dicembre 2021, 12:17

Nuova stretta, l'ennesima, da parte del governo Draghi e delle forze politiche che lo sostengono che con l'ultimo decreto hanno stabilito passi indietro, nonostante green pass, super green pass e quant'altro, anche sulla fruibilità degli stadi: “In base alle nuove disposizioni la capienza prevista per gli impianti sportivi all’aperto è...