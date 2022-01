Ok del Consiglio Direttivo di Lega per la ripresa del campionato

sabato, 15 gennaio 2022, 19:06

Finalmente si riprende a giocare nel campionato di Serie C, a stabilirlo il Consiglio Direttivo di Lega in riunione ieri.

Si tornerà in campo nei giorni 22, 23 e 24 gennaio ma la Lucchese lo farà anche prima, visto che sarà di scena al "Porta Elisa" martedì 18 alle ore 18 contro l'Imolese per il recupero della prima giornata del girone di ritorno.

Dopo l'ok del CTS al nuovo protocollo che consente alle squadre di poter giocare col 35% della rosa disponibile a questo punto si attende soltanto l'ultimo via libera, rappresentato dalla circolare del Ministero della Salute, attesa per la giornata di oggi. Una volta completato l'iter, le nuove disposizione saranno applicabili anche in terza serie dove tra l'altro, a oggi, non sussiste il limite di capienza massima a 5.000 spettatori adottato solo dalle Leghe di Serie A e B