Qui Olbia, rescissione per Tornaghi

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:17

L'Olbia, prossima avversaria dei rossoneri, rende noto di aver raggiunto un'intesa con il giocatore Paolo Tornaghi per la rescissione consensuale del contratto. Il club sardo ringrazia Tornaghi per la grande professionalità esibita in queste settimane e per il senso di appartenenza mostrato.