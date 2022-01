Rossoneri al lavoro in palestra e in campo

martedì, 4 gennaio 2022, 18:52

La squadra si è allenata sul campo sintetico di Porcari ed ha fatto per lo più delle partitelle a tema. La Lucchese è concentrata al massimo per preparare la sfida contro l’Imolese che dovrebbe esserci l’11 gennaio alle ore 18, anche se da Imola non ci sono ancora certezze sul fatto che si possa giocare, visto che i positivi sono ancora molti. Anche dalla Lega non ci sono segnali, quindi mister Pagliuca potrebbe dover modificare il programma in funzione delle decisioni che verranno prese. Intanto, oggi la squadra ha lavorato anche in palestra nel pomeriggio sotto lo sguardo attento dei preparatori atletici ed ha svolto un lavoro di forza. Per i prossimi giorni sono previste soltanto sedute mattutine, domani a Porcari alle ore 10,30 e il giorno dell’Epifania all’Acquedotto, nella “gabbia” dove si svolgeranno delle esercitazioni a pressione. Per quanto riguarda il gruppo, Minala sta lavorando ancora a parte così come Papini, mentre si è aggregato al gruppo il giovane portiere Marcello Labozzetta.