A Curva Ovest c'è Alberto Picchi

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 febbraio 2022, 17:59

La gara tra Vis Pesaro e Lucchese, in programma mercoledì 16 febbraio, dopo accordi tra le due formazioni è stata anticipata dalla Lega Pro alle ore 18, l'orario iniziale era fissato alle 21.

martedì, 8 febbraio 2022, 17:30

Il rossonero Nunzio Brandi è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo a seguito del cartellino giallo rimediato a Teramo: Brandi era in diffida e dovrà saltare la gara casalinga contro il Modena.

martedì, 8 febbraio 2022, 13:23

Lucchese-Modena, in programma domenica prossima, sarà diretta da Michele Giordano della sezione AIA di Novara. Giordano sarà coadiuvata da Francesco Valente di Roma 2 e da Milos Tomasello Andulajevic di Messina. Quarto uomo, Enrico Gemelli di Messina.

lunedì, 7 febbraio 2022, 22:49

Nel posticipo valido per la sesta di ritorno, il Modena ha battuto sul proprio terreno per 1-0 il Cesena e si è portato da solo in testa alla classifica. Domenica prossima i canarini faranno visita proprio alla Lucchese.