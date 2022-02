Giudice sportivo: Baldini, preparatore dei portieri rossoneri, squalificato per un turno

venerdì, 25 febbraio 2022, 14:17

Il preparatore dei portieri rossoneri Baldini espulso contro l'Entella è stato squalificato per un turno, oltre a vedersi comminare un'ammenda da 500 euro, per "avere, al 25°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava ripetutamente nei confronti del suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)". La Fermana dovrà invece rinunciare a Edoardo Scrosta, fermato per un turno e che dunque salterà la trasferta di Lucca.