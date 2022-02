Lucchese-Entella sarà visibile anche su Sky

Altre notizie brevi

lunedì, 21 febbraio 2022, 22:59

Netto successo dell'Entella che nel posticipo del lunedì valido per la nona di ritorno ha battuto sul proprio terreno il Siena per 3-1. I liguri saranno i prossimi avversari della Lucchese nella gara di recupero della terza di andata in programma giovedì sera al Porta Elisa.

lunedì, 21 febbraio 2022, 14:37

C'è anche il rossonero Maikol Xeka tra i convocati della Rappresentativa Under 15 del ct Daniele Arrigoni che mercoledì 23 Febbraio, alle 15:30, sarà impegnata allo “Juventus Training Center”‘ sul campo “Ale e Ricky” di via Stupingi Vinovo (To) contri i pari età della Juventus.

lunedì, 21 febbraio 2022, 09:42

Domenica a corrente alternata per le formazioni giovanili professionistiche: gli Under 17 Nazionali hanno battuto per 1-0 sul proprio terreno il Monterosi, mentre, sempre in casa, gli Under 15 (ancora ultimi in classifica) sono stati sconfitti dai pari età del Monterosi per 1-0.

domenica, 20 febbraio 2022, 19:53

In attesa del posticipo del lunedì, si sono concluse tutte le gare valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: