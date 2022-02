Lucchese-Reggiana anticipata a venerdì 11 marzo

Altre notizie brevi

domenica, 27 febbraio 2022, 16:49

Mister Riolfo arriva in sala stampa a commentare la gara odierna, queste le sue parole: "Veniamo da un periodo difficile, siamo partiti contratti e abbiamo sofferto la dinamicità della Lucchese. I ragazzi sono stati bravi a resistere e poi, nel secondo tempo Ginestra ci ha salvato da una situazione difficile...

domenica, 27 febbraio 2022, 16:32

In attesa del posticipo del lunedì, si sono concluse tutte le gare in programma oggi e valide per la decima di ritorno nel girone B. Ecco i risultati:

sabato, 26 febbraio 2022, 07:43

Decima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra domenica e lunedì. Ecco tutte le gare in programma:

venerdì, 25 febbraio 2022, 14:17

Il preparatore dei portieri rossoneri Baldini espulso contro l'Entella è stato squalificato per un turno, oltre a vedersi comminare un'ammenda da 500 euro, per "avere, al 25°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava ripetutamente nei confronti del suo operato.