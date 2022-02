Mister Maraia: "Bella partita, vittoria pienamente meritata"

domenica, 20 febbraio 2022, 19:44

Alla fine della gara, mister Maraia arriva in sala stampa e commenta così la vittoria dei granata al Porta Elisa: "Per vincere queste partite non devi sbagliare niente, nel primo tempo abbiamo però fatto qualche errore in fase di costruzione, nonostante tutto anche nel primo tempo abbiamo subito solo tre cross. Penso che ci siamo trovati sotto ingiustamente, poi il gol a inizio secondo tempo ci ha dato subito fiducia e nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita meritando pienamente la vittoria. Ci tenevamo molto a questa partita e faccio tanti complimenti ai ragazzi, adesso però c'è da metterci subito sotto per la prossima gara".