Posticipo del lunedì, il Modena batte il Cesena e va in testa da solo

lunedì, 7 febbraio 2022, 22:49

Nel posticipo valido per la sesta di ritorno, il Modena ha battuto sul proprio terreno per 1-0 il Cesena e si è portato da solo in testa alla classifica. Domenica prossima i canarini faranno visita proprio alla Lucchese.