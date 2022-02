Tutta la squadra in sala stampa, Coletta: "Ce la possiamo giocare con chiunque!!

giovedì, 24 febbraio 2022, 23:33

In sala stampa arriva tutto il gruppo per raccogliere il plauso dei presenti, a parlare ovviamente è stato il capitano Jacopo Coletta: "Ci tenevo a venire qui con tutto il gruppo, questa è stata una vittoria fondamentale e ringraziamo il mister ci ha dato la carica per raggiungere questo risultato. Abbiamo fatto quadrato dopo un brutto momento e abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare contro chiunque".