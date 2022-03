A curva Ovest c'e' Mauro Semprini

mercoledì, 30 marzo 2022, 15:12

Mauro Semprini sara' l'ospite della puntata di Curva Ovest in onda giovedì', domani, su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinione leader Giulio Castagnoli.