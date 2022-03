Giudice sportivo, Corsinelli fermato per un turno

Altre notizie brevi

martedì, 8 marzo 2022, 12:38

Lucchese-Reggiana, in programma venerdì sera al Porta Elisa, sarà diretta da Valerio Maranesi di Ciampino. Maranesi sarà coadiuvato da Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e da Andrea Torresan di Bassano del Grappa. Quarto uomo, Andrea Bordin di Bassano del Grappa.

lunedì, 7 marzo 2022, 22:48

Netto successo dell'Entella che nel posticipo della undicesima di ritorno, ha battuto per 3-0 la Carrarese, riportandosi al quarto posto in classifica.

lunedì, 7 marzo 2022, 12:52

Sardegna non molto dolce con le giovanili rossonere: gli Under 15 Nazionali sono stati sconfitti per 3-1 a Olbia dai pari età e sono sempre desolatamente all'ultimo posto in classifica, mentre gli Under 17 non sono riusciti a andare oltre un pari per 1-1 sempre a Olbia.

lunedì, 7 marzo 2022, 09:00

La sconfitta con i rossoneri è costata la panchina al tecnico della Viterbese Francesco Punzi: al suo posto la società laziale ha richiamato Alessandro Dal Canto.