Lucchese-Gubbio, arbitra Diop di Treviglio

Altre notizie brevi

venerdì, 18 marzo 2022, 11:16

Quattordicesima di ritorno che nel girone B sarà di scena tra sabato e lunedì prossimi. Ecco il programma completo:

giovedì, 17 marzo 2022, 15:32

L'ex giocatore rossonero e attuale tecnico delle formazioni giovanili della Lucchese Nazzareno Tarantino è l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest, in onda su Noitv alle ore 21. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 16 marzo 2022, 18:01

Con il cartellino giallo rimediato a Montevarchi, il rossonero Matteo Bachini è entrato in diffida: al prossimo giallo sarà squalificato.

mercoledì, 16 marzo 2022, 15:56

La Questura di Lucca ha emesso i primi due provvedimenti di allontanamento dagli stadi per due dei tifosi coinvolti negli scontri di venerdì sera: in un caso l'esclusione dalla presenza alle manifestazioni sportive è per otto anni, si tratta del supporter tratto inizialmente in arresto, l'altro per due.