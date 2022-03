Pagliuca alla vigilia della gara con la Reggiana: "Saranno gli episodi a fare la differenza"

giovedì, 10 marzo 2022, 17:07

Guido Pagliuca ha come di consueto lasciato alla vigila della gara le sue considerazioni all'ufficio stampa rossonero: “La vittoria di domenica sera ha contribuito a tenere alto l’entusiasmo del gruppo durante questa settimana importante. I ragazzi sanno bene che, ora più che mai, dobbiamo mantenere entusiasmo e concentrazione su livelli molto alti ogni giorno che scendiamo in campo per allenarci e per giocare le partite rimaste. Domani sera affronteremo una squadra importante e sarà necessario giocare con ritmo. Ancora una volta saranno i singoli episodi a fare la differenza: una palla in area vagante, un anticipo, un duello, un contrasto. Tutte situazioni in cui la concentrazione e la determinazione del singolo sposteranno l’ago della bilancia. Partire dalle prestazioni individuali per raggiungere gli obiettivi di gruppo è sempre stato uno dei nostri valori, e contro la Reggiana lo sarà più che mai. Ogni giocatore che scenderà in campo, dal primo minuto o a partita in corso, dovrà portare a casa la prestazione. Per quanto riguarda la formazione, abbiamo diverse soluzioni per sostituire lo squalificato Corsinelli. Questa settimana abbiamo ritrovato anche Papini, mentre eravamo stati troppo ottimisti per Fedato, che ancora oggi non si è allenato con la squadra. I ragazzi conoscono l’importanza del momento e dimostrano quotidianamente di essere un gruppo splendido. Venerdì sarà una battaglia che non affronteremo da soli, perché i nostri tifosi saranno lì, più vicini che mai. Il loro sostegno è importante per noi. Uniti e compatti, per tutto il campo, per tutto il tempo”.