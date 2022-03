Posticipo del lunedì, il Modena strapazza l'Ancona

lunedì, 28 marzo 2022, 23:49

Netta vittoria per il Modena nel posticipo del lunedì che ha visto gli emiliani battere per 3-0 l'Ancona sul proprio terreno. Emiliani che rimangono saldamente in testa (cinque i punti di vantaggio sulla Reggiana) a quattro giornate dalla fine del campionato.