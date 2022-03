Primavera 3, i rossoneri chiuderanno il campionato a Olbia sabato 12 marzo

mercoledì, 2 marzo 2022, 18:13

La Lega Pro ha stabilito la concomitanza di tutte le gare valide per l'ultimo turno di campionato della Primavera 3: i rossoneri di mister Carruezzo saranno in campo a Olbia sabato 12 marzo con fischio di inizio fissato per le 14,30.