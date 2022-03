Qui Siena, mister Padalino: "Lucchese, una squadra con una chiara identità di gioco"

sabato, 26 marzo 2022, 14:58

Alla vigilia della sfida contro la Lucchese, il tecnico bianconero Pasquale Padalino ha presentato l’incontro ai giornalisti. Ecco alcune delle sue dichiazioni come riporta www.sienaclubfedelissimi.it: “Prima di Gubbio avevo detto che nelle successive 3-4 avremmo delineato il nostro finale di campionato. Abbiamo a disposizione ancora una partita e mezzo, perché il secondo tempo di Gubbio non lo considero. La partita di domani e quella con il Grosseto ci diranno di più sul nostro futuro. Ora pensiamo solo alla Lucchese, una squadra con una chiara identità di gioco. Terigi era rientrato ma dopo la seduta di giovedì è di nuovo ai box. Avevamo tentato il recupero ma ha accusato nella solita zona un aggravamento della situazione. Meli ha fatto tutta la settimana per conto suo però è tra i convocati, eventualmente potrà essere impiegato a gara in corso. Disanto è ristabilito e c’è. Siamo 22 compresi i tre portieri”.