Sedicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 29 marzo 2022, 16:54

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Marco Pompetti del Pescara che dunque dovrà saltare la trasferta di Lucca di domenica prossima. Luca Andrea Crescenzi del Siena che aveva colpito duramente il rossonero Belloni ed era stato espulso, è stato fermato per due giornate, mentre Joseph Minala, con il...

martedì, 29 marzo 2022, 13:17

Lucchese-Pescara, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Francesco D'Eusanio della sezione AIA di Faenza. D'Eusanio sarà coadiuvato da Milos Tomasello Andulakjevic di Messina e da Emanuele Renzullo di Torre del Greco. Quarto uomo, Marco Di Loreto di Terni.

lunedì, 28 marzo 2022, 23:49

Netta vittoria per il Modena nel posticipo del lunedì che ha visto gli emiliani battere per 3-0 l'Ancona sul proprio terreno. Emiliani che rimangono saldamente in testa (cinque i punti di vantaggio sulla Reggiana) a quattro giornate dalla fine del campionato.

domenica, 27 marzo 2022, 19:23

Concluse anche le ultime quattro gare in programma e valide per la quindicesima di ritorno del girone B. Ecco i risultati: