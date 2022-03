Settore giovanile, due pari e una sconfitta

domenica, 13 marzo 2022, 19:38

Pareggio per 1-1 tra Olbia e Lucchese nel campionato Primavera 3 nell'ultima di campionato, pari anche per gli Under 17 Nazionali che hanno concluso sullo 0-0 la gara di Carrara; netto sconfitta invece per gli Under 15 Nazionali che sempre a Carrara hanno perso per 6-1 e restano ultimi in classifica.