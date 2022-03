Undicesima di ritorno, nel posticipo l'Entella abbatte la Carrarese

Altre notizie brevi

lunedì, 7 marzo 2022, 12:52

Sardegna non molto dolce con le giovanili rossonere: gli Under 15 Nazionali sono stati sconfitti per 3-1 a Olbia dai pari età e sono sempre desolatamente all'ultimo posto in classifica, mentre gli Under 17 non sono riusciti a andare oltre un pari per 1-1 sempre a Olbia.

lunedì, 7 marzo 2022, 09:00

La sconfitta con i rossoneri è costata la panchina al tecnico della Viterbese Francesco Punzi: al suo posto la società laziale ha richiamato Alessandro Dal Canto.

domenica, 6 marzo 2022, 19:20

Si sono concluse le primegare valide per l'undicesima di ritorno nel girone dei rossoneri e che avevano inizio alle ore 17,30. Ecco i risultati:

domenica, 6 marzo 2022, 16:27

Si sono concluse le prime due gare valide per l'undicesima di ritorno. Ecco i risultati: