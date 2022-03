Undicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 marzo 2022, 18:13

La Lega Pro ha stabilito la concomitanza di tutte le gare valide per l'ultimo turno di campionato della Primavera 3: i rossoneri di mister Carruezzo saranno in campo a Olbia sabato 12 marzo con fischio di inizio fissato per le 14,30.

martedì, 1 marzo 2022, 12:48

Viterbese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Daniele Perenzoni della sezione AIA di Rovereto. Perenzoni sarà coadiuvato da Andrea Niedda di Ozieri e da Giacomo Pompei Ponentini di Pesaro. Quarto uomo, Giuseppe Collu di Cagliari.

lunedì, 28 febbraio 2022, 22:58

Termina 1-0 il posticipo del lunedì valido per la decima giornata di ritorno tra Modena e Pescara. Emiliani che rafforzano la prima posizione grazie a una rete arrivare a tempo scaduto.

domenica, 27 febbraio 2022, 16:49

Mister Riolfo arriva in sala stampa a commentare la gara odierna, queste le sue parole: "Veniamo da un periodo difficile, siamo partiti contratti e abbiamo sofferto la dinamicità della Lucchese. I ragazzi sono stati bravi a resistere e poi, nel secondo tempo Ginestra ci ha salvato da una situazione difficile...