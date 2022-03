Viterbese-Lucchese, dirige Perenzoni di Rovereto

Altre notizie brevi

lunedì, 28 febbraio 2022, 22:58

Termina 1-0 il posticipo del lunedì valido per la decima giornata di ritorno tra Modena e Pescara. Emiliani che rafforzano la prima posizione grazie a una rete arrivare a tempo scaduto.

domenica, 27 febbraio 2022, 16:49

Mister Riolfo arriva in sala stampa a commentare la gara odierna, queste le sue parole: "Veniamo da un periodo difficile, siamo partiti contratti e abbiamo sofferto la dinamicità della Lucchese. I ragazzi sono stati bravi a resistere e poi, nel secondo tempo Ginestra ci ha salvato da una situazione difficile...

domenica, 27 febbraio 2022, 16:32

In attesa del posticipo del lunedì, si sono concluse tutte le gare in programma oggi e valide per la decima di ritorno nel girone B. Ecco i risultati:

domenica, 27 febbraio 2022, 13:50

Lucchese-Reggiana si giocherà venerdì 11 marzo alle ore 20,30 e non il sabato successivo: lo ha comunicato la Lega Pro in relazione alla comunicazione delle autorità competenti per la concomitanza con l’ultimo corso mascherato del Carnevale di Viareggio.