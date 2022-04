Bernardo, agente di Collodel: "Con la Lucchese non abbiamo ancora parlato, ma è tutto da vedere"

venerdì, 29 aprile 2022, 06:26

"Sono molto soddisfatto della stagione di Riccardo – ha dichiarato Simone Bernardo, agente di Riccardo Collodel a TMW – ha deciso nuovamente di tornare in C, scendendo quindi di categoria, e ha fatto la differenza in una piazza importante e storica, che gli ha ridato fiducia e stimoli dopo Cremona. Lucca è una piazza calda, il Ds Deoma lo ha voluto fortemente in rossonero, e mister Pagliuca ha poi fatto la differenza. E' stata una bella annata, vediamo se ci sarà la ciliegina sulla torta. I mesi in Toscana lo hanno fatto crescere molto, adesso è pronto per la cadetteria. Noi con la Lucchese non abbiamo ancora parlato, quindi è comunque tutto da vedere: i progetti sono sempre da valutare nel dettaglio. Prescindendo poi dal fatto che i rossoneri possono essere la mina vagante degli spareggi, tutti da scrivere. E' primo pensiero di Riccardo".