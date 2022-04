Carrarese-Lucchese, arbitra Zucchetti di Foligno

Altre notizie brevi

martedì, 5 aprile 2022, 17:08

A partire dalle semifinali playoff di questa stagione, anche la Serie C usufruirà del Var: lo ha annunciato all’Assemblea di Lega Pro il Presidente Francesco Ghirelli: “Finalmente anche noi potremo contare sull’utilizzo del Var. Era un nostro obiettivo e queste prime 6 partite di sperimentazione ci saranno d’aiuto, perché speriamo...

martedì, 5 aprile 2022, 12:13

La sconfitta patita a Lucca è costata la panchina a mister Gaetano Auteri che è stato sollevato dall'incarico dal Pescara.

martedì, 5 aprile 2022, 07:56

Cosimo Nannini, Niccolò Belloni e Guido Pagliuca sono stati inseriti nella Top11 settimanale di Tuttoc.com. Per Nannini la motivazione è la seguente: "Sempre in movimento, non si ferma mai mettendo in difficoltà gli avversari col suo dinamismo. Apparecchia per Visconti". Niccolò Belloni: "Incontenibile quanto punta la porta palla al piede.

lunedì, 4 aprile 2022, 09:12

Nella terzultima di campionato delle formazioni professionistiche rossonere, gli Under 17 Nazionali hanno perso per 2-1 contro la Pistoiese mentre gli Under 15 Nazionali sono stati sconfitti sempre dagli arancioni per 1-0.